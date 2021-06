Eelmisel nädalal tehti rekordarv COVID-19 kaitsesüste

«Näeme mitmetes Euroopa ja maailma riikides taas nakatumise kasvu ning tõenäosus, et koroonaviiruse kolmas laine jõuab ka Eestisse, on väga suur. Eriti uue ja agressiivsemalt leviva delta viirusetüve tõttu,« ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. «Eestis on vaktsineerimine vabatahtlik ning iga inimese enda vastutus on astuda see vajalik samm, et ennast ja teisi COVID-19 haiguse eest kaitsta. Mul on väga hea meel, et üle 540 000 inimese on seda võimalust juba kasutanud ning see number kasvab iga päevaga. Vaktsineerides anname igaüks oma panuse, et viiruse levik langeks ning ühiselt kätte võidetud vabadused, mida praegu naudime, saaksid jätkuda ka sügisel.»