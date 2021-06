Läksin sinna üle viie aasta tagasi nõukogu esimehe Sylvia Kistler Thompsoni kutsel. Ta on muuseumi asutaja ja esimese suure annetaja Olga Kistler-Ritso tütar. Kui Lennart Meri kunagi selle muuseumi avas, 1990ndate lõpus, siis oli okupatsioon kõigil veel värskelt meeles. Tegelikult on aga taasiseseisvunud Eestis üles kasvanud põlvkonnad, kes on sündinud vabas Eestis ja kellel puudub toonase ajaga, okupatsiooniga, isiklik kogemus. See, kuidas me räägime okupatsioonidest ja üle elatud kannatustest, peab käima ajaga kaasas. Lood ja nende vormistused peavad muutuma arusaadavaks ka neile, kellel puudub isiklik kogemus.