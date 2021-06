Mupo manitseb inimesi kuumast tulenevaid ohte vältima

Mupo soovitab randa tulla pigem ühistranspordi või kergliiklusvahendiga, et säästa keskkonda ja vältida parkimismuret, edastas mupo. Autoga randa minnes tuleb sõiduk parkida vastavalt liiklusseaduse nõuetele, kindlasti tuleb vältida haljasalale parkimist.

Lapsi ja loomi ei tohi jätta palava ilmaga üksinda sõidukitesse, kuna see võib väga lühikese ajaga muutuda nende jaoks eluohtlikuks.

Märgates rannas või tänavapildis kuumuse käes vaevlevat eakat, last või looma, tuleks kohe helistada hädaabinumbrile.

Mupo kutsub ka üles ettevaatusele Harkujärve ja Pirita välibasseinide juures. Neid supelrandu valvavad küll G4S vetelpäästjad, kuid esmane veeohutus peab algama igast rannakülastajast endast. Tegemist on uudsete ja põnevate ujumiskohtadega ja lapsevanemate kohustus on tagada, et nende lapsed ei viibiks seal ilma täiskasvanu juuresolekuta ega järelevalveta.