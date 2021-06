Kuidas kaitsta beebisid kuuma ilmaga?

Ämmaemand Liis Raagi sõnul peab ka arvestama seda, et tuul ega pilved ei kaitse päikesekiirguse eest. Esimene valik päikese eest kaitsmisel on riietus, eelistada võiks õhukest heledat naturaalsetest materjalidest riietust. «Müts olgu alati peas. Päikesekreemi kasutamisel tuleks see tuppa tulles maha pesta. Lapse naha läbilaskmisvõime on nii kõrge, et kõik, mis talle naha peale määrida, läheb ka tema organismi,» selgitas Raag.

Eriti tähelepanelik peaks olema, kui lapsed on autos või vankris, kus ülekuumenemise oht on päris suur. «Turvahäll on lisapolster lapse ümber ning kui ka päike paistab sisse, on ülekuumenemine üpris kerge tulema. Vankris mingit lisatekki, katet või vankriava katmist kindlasti vaja ei ole,» toonitas ämmaemand ja lisas, et see võtab viimsegi õhuliikumise ära ja õhk vankris muutub väga kuumaks.