Reitingud: Reformierakonna toetus on kukkunud 28,2 protsendi peale

Teadur Martin Mölder märkis, et ainsa suurema muutusena sel nädalal on näha Reformierakonna toetuse jätkuvat langust. «Kuigi nende praegune langustrend on kestnud märtsi algusest saadik, paistab viimased kuu aega toetuse kahanemist silma sellega, et see on toimunud kontekstis, kus üldine valimiseelistusega kodanike osakaal on tõusnud. Pärast valitsuse vahetumist aset leidnud valijaskonna «jahenemine» on asendunud taasaktiveerumisega ning need valijad ei ole liikunud Reformierakonna, vaid tema konkurentide ridadesse. Valitsuse moodustamisest saadud boonus on haihtunud ning hetkel näeme, kuidas Reformierakond on hakanud valitsuses olemise tõttu toetust kaotama,» märkis ta.