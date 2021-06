Eesti ühineb vaktsiinitootja Valneva lepinguga

«Vaktsiinitootja Valneva soovib jõuda COVID-19 haiguse vastase vaktsiiniga Euroopa Liidu müügiloani 2022. aasta alguses,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. «Valneval on arendamisel inaktiveeritud viirusel põhinev vaktsiin. Tegemist on tehnoloogiaga, mida on kasutatud vaktsiinide väljatöötamisel juba pikka aega.»