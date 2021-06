Pirita linnaosa juht soovitab jaanilõketest loobuda

Kuigi Pirita rannas ja metsas on lõkke tegemine ja grillimine keelatud, leidub isegi praegusel põuaajal ja põrgukuumaga inimesi, kes keelust ei hooli, ütles Liinat pressiesindaja teatel. Tema sõnul on üheks suviseks nuhtluseks saanud lõkketegijad ja grillijad, kes eiravad ohutusnõudeid ning peavad grillipidu keelatud kohas.

«Lõket tohib teha ainult selleks ette nähtud kohtades. Pirita rannas ja metsas lõkkeplatse ja grillimise kohti ei ole,» ütles linnaosavanem. Ta lisas, et viimastel päevadel on ebaseaduslike lõkete tegemisele reageerinud päästjad ning grillipidulisi on korrale kutsunud rannaalal patrulliv turvafirma. «Tänan kõiki tähelepanelikke inimesi, kes on ebaseaduslikust tuletegemisest teada andnud,» ütles Liinat.