«23. juuni on minu jaoks paraku pigem leinapäev»

Millised olid teie esimesed sammu tavaellu naasmisel?

Peamine oli kohe pere juurde saada. See oli minu ja pere jaoks kõige tähtsam.

Kui suurt rolli on mänginud teie pere teatud vaimsete raskuste nagu posttraumaatilise stressihäire ülesaamisel?

Pere ongi nii-öelda esimene liin. Abikaasa, lapsed annavadki tuge iga päev. Kui neid ei oleks, siis oleksid asjalood minu jaoks täna märgatavalt halvemad. Naine on õnneks mul väga tubli ja tegelikkuses tema ongi päeva ära päästnud. Lapsed muidugi ka.

Palju teil lapsi üldse on?

Kaks poega ja tütar.

Kuidas teil pere üldse võttis vastu uudist, et teil sõbrad langenud ja te ise loomulikult viga saanud?

Kuna Kallet teadsin juba ammu teenistuse kaudu ja Pioneeripataljonis ka koos töötasime, siis tundsime teineteist hästi. Ja Jakoga oli nii, et olime perekondlikul tasandil heades suhetes. Nii et siin ei ole mingit küsimustki – oli nii neile [peredele] kui ka meile, kõikidele väga raske.

Kui kaua aega võttis teil kaitseväe tegevteenistusse naasmine?

Oi, see võttis ikka kaua aega. Peaaegu kaks aastat lausa. Sest enne oli vaja ennast kuidagi käima saada, mõtlen siin enda tervist, ja siis sai uuesti ree peale tagasi.

Välismissioonidel langenud: IRAAK Nooremseersant Andres Nuiamäe 02.06.1982-28.02.2004 Vanemveebel Arre Illenzeer 23.06.1976-25.10.2004 AFGANISTAN Seersant Kalle Torn 24.09.1982-23.06.2007 Nooremseersant Jako Karuks 03.08.1973-23.06.2007 Vanemveebel Ivar Brok 20.07.1977-23.05.2008 Veebel Allain Tikko 11.01.1979-15.06.2009 Veebel Eerik Salmus 23.07.1983-23.08.2009 Seersant Raivis Kang 28.06.1983-23.08.2009 Nooremseersant Kristjan Jalaks 07.07.1990-15.12.2009 Nooremseersant Herdis Sikka 12.10.1989-30.08.2010 Kapral Agris Hutrof 25.01.1986-15.10.2011

Kui palju olete jaganud oma missioonikogemust teistele, kes on otsustanud minna ka välisoperatsioonidele?

Jah, on ette tulnud taolisi olukordi, kus olen sel teemal kellegagi rääkinud. Ennekõike peab asjad enda jaoks läbi mõtlema ja siis ka perega selgeks rääkima. Sest nende heaolu on ka tähtis. Ja mis puudutab viga saamist ja muud taolist, siis õnneks on meil tugisüsteem [viga või haavata saanud kaitseväelastele] juba aastaid edukalt tegutsenud. Nii et kui midagi juhtub, siis on kõik eelnevalt, aga ka pärast korralikult lahti selgitatud ja inimesed suunatakse kohe edasi. Keegi kuhugi rippuma ei jää.

See õnnetus, millest me oleme siin rääkinud, juhtus võidupühal. Mida tähendab see päev teile, arvestades tausta?

Enne 2007. aastat seostus võidupüha minu jaoks ikkagi paraadide ja ausammastele pärgade asetamisega. Selline pidulik sündmus ikkagi. Aga peale seda [vahejuhtumit Afganistanis] on nüüd võidupüha…. noh, ütleme nii, et 23. juuni on minu jaoks paraku pigem leinapäev.