GRAAFIK ⟩ Võidupüha paraad Paides: rivis on ligi 800 kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, noorkotkast ja kodutütart

Paidest teevad ülelennu NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad ja teised liitlaste lennuvahendid. Lisaks paraadile on kavas militaartehnika näitus, võidutule süütamine ning selle laialisaatmine ja Vabadussõja mälestusmärkide austamine.

Pidupäeva tähistamine algab kell seitse hommikul lippude heiskamisega Paide keskväljakul, misjärel asetatakse kell 8.30 pärjad Müüsleris asuvale Vabadussõja mälestussambale. Ausamba juures süüdatakse ka võidutuli ning kõnet peab peaminister. Kell kümme on oikumeeniline jumalateenistus Paide Püha Risti kirikus.

Lahingutehnika näitus on Paide kesklinnas avatud juba kella üheksast hommikul. Koos vormikandjatega osalevad võidupüha tähistamisel Riigikogu esimees, valitsuse liikmed, diplomaatilise korpuse ja liitlaste esindajad. Otseülekande teeb Eesti Televisioon.

Tänavu viivad presidendi käest saadud võidutule kõigisse maakondadesse kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad, kes on üheealised taastatud Eesti Vabariigiga. See on Kaitseliidu panus tähistamaks 30 aasta möödumist iseseisvuse taastamisest.