Ilves: Merkel ja Macron on teadmatuses või ei ole ajaloost õppinud

«Merkel ja Macron on kas teadmatud või nad pole õppinud midagi 80 aasta ajaloost ega rahvastelt, keda sakslased on reetnud. Isegi teiste EL-i riikidega rääkimata. Täpselt nagu nende eelkäijad. Ma ütlen seda, teades väga hästi, mida ütlen,» kirjutab Ilves.

«Me ei lähe korda. Ebaolulised. Veel hullem, nad tegelikult arvavad, et teavad paremini. Et nad on targemad kui vaheriigi ida alamrahvas (Ost-Untermenschen of the Zwischenländer). Ülbus ja eneseuhkus on hämmastav,» lisab ta.