Vooluta on veel 1700 majapidamist, probleeme on Nõmmel

Kolmapäevane tormituul tekitas elektri jaotusvõrgus üle saja rikke. Olukorrale kohe reageerinud ning öö läbi töötanud rikkemeeskonnad on praeguseks taastanud elektrivarustuse enam kui 19 000 Elektrilevi kliendile, andis Eesti Energia teada.

Kõige suuremat kahju tegi äikesetorm liinidele Harjumaal, kus praeguseks on elektrivarustus taastatud 11 000 kliendil ning vooluta on veel ca 1700 klienti.

Probleeme on siiani näiteks Nõmmel. «Mina ootan juba eilsest lõunast saadik, et keegi tuleks ja maja küljest lahti rebitud maas vedelevast õhuliinist voolu välja lülitaks,» kurtis üks kohalik mees nõmmekaid ühendavas sotsiaalmeediagrupis. «Õues jalutada ei julge, särakat ka saada ei tahaks. Ei hellita isegi lootust, et paari päevaga õhuliini maja külge tagasi saaks kuna lähikonna postid pooleks - üks betoonist, üks puupost.»