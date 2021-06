Kallas vaeb ülemkogul ELi suhteid Türgi ja Venemaaga

Kallase sõnul on tervisekriis andnud õppetunde, millele tuginedes tuleb ka Euroopa Liidu riikidel teha ettevalmistusi uuteks laineteks. «Nendele kogemustele tuginedes peame tegema ettevalmistusi sügiseks,» ütles peaminister. «Euroopa Liidu Covid digitõend võimaldab turvalisemalt reisida, kuid samal ajal on vaja tõsiselt mõelda sellele, kuidas tagada inimeste vaba liikumine järgmiste lainete ajal. Liikumise piiramise negatiivne mõju piiriülestele kogukondadele on olnud ebaproportsionaalselt suur ning see ei tohi enam korduda,» rõhutas Kallas.