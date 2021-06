Põhja ringkonnaprokurör Marek Soomaa ütles BNSile, et uurimise all oli projekti nimekirjas olnud kuue inimese tööpanus ja palgarahade maksmised aastatel 2016-2019.

«Kriminaalmenetluses kogutud tõendid näitasid, et reeglistik projektirahade kasutamise ja kulude kajastamise osas ei olnud piisavalt selge, dokumenteerimine oli kohati ebapiisav ning projekti meeskonnaliikmete vaheline kommunikatsioon puudulik. See tingis teadmatuse ka meeskonna sees, mis rolli keegi projektis täidab. Ent asjaolu, et üldine asjaajamine võinuks olla korrektsem, ei anna alust süüdistuse esitamiseks ja prokuratuuri hinnangul tahtlikku kuritegu keegi toime ei ole pannud,» ütles ta.