Pilvingu osalusel tehtud otsused on tühistanud nii ühe osa Rail Balticu ehitusplaanidest kui ka Hiiu avameretuulepargi ehituskava. Väiksemaid tähelepanuväärseid asju on olnud veel ja veel, nii näiteks deklareeris riigikohus mais, et tuuleparkide rajamine on avalikes huvides, pannes sellega löögi alla arvamuse, et elektrigeneraatorid rikuvad inimeste harjumuspärase elukeskkonna. Pilving on kirjutanud otsuseid, mis on olnud ootamatud. Vähemalt nii hindab selle intervjuu autor, sest enamasti kohus ei astu vastu poliitilisele tahtele.