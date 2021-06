«Ma tean, et võin kahe nädala pärast olla töötu». Katri Raik läheb valimistele vastu oma nimekirjaga

Narva linnapea Katri Raik läheb oma nimekirjaga vastu KOVidele. «Selle töö pealkiri on Katri Raigi nimekiri. Kas tuleb mingi muu pealkiri või jääb selleks, see tuleb nüüd arutelude käigus,» lausus Raik.

18. märtsil teatas Raik, et kavatseb sügisel toimuvatel kohalikel valimistel kandideerida piirilinnas Keskerakonna nimekirjas, jäädes samal ajal Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liikmeks. Miks nüüd ei sobinud Keskerakonna nimekiri? «Me kõik tahame Narva volikokku uusi inimesi, ma ei näinud, et Keskerakonna nimekirjas oleksid uued inimesed,» vastas Raik ja lisas, et see on väga oluline punkt.