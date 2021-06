GALERII ⟩ Malis tähistati võidupüha sporditegevustega

«Kui Eesti riik on meid siia Malisse saatnud, et lippu kõrgel hoida, siis me kavatseme seda teha täiel rinnal. Kui me viibiksime Eestis, siis osaleksime rivistusel. Seekord tööpostil olles otsustasime, et võidupüha alustame just poolmaratoni jooksmisega. Füüsiline pingutus on üks osa kaitseväelase igapäevasest tööst,» ütles kontingendi vanem major Rauno Viitmann.