Galerii ⟩ Tormi tagajärgi likvideeritakse Tallinnas veel mitu päeva

Tallinna munitsipaalpolitsei jaoks olid pühad rahulikud kuni hetkeni, mil Tallinnas puhkes maru. «Stroomi rannas ATV-ga patrullinud inspektorid teavitasid korrapidajat, et rahvas põgeneb paaniliselt rannast. Esimene kõne murdunud ja teele langenud puu kohta laekus kell 13.24. Järgnevad kõned paariminutiliste vahedega - murdunud ja liiklust takistavad puud ning sidepostid, vanalinna tornist lahti tulnud katusekivid on kahjustanud kolme luksusautot, suur kuusk lõhkunud lasteaia piirdeaia, mudilaste mängumaja ning atraktsioonid. Korrapidaja liin oli punane - paari tunniga laekus üle 40 tormikahjustusi puudutava kõne,» kirjeldas mupo pressiesindaja Meeli Hunt.

Nõmme elanikes tekitas nördimust see, et nii mõnelegi üleeile murdunud puule oli nende ohtlikkuse tõttu varem korduvalt raieluba taotletud. Kuid linnametnikud leidsid enamasti, et tegemist on elujõuliste puudega, mida maha võtta ei tohi.