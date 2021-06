Seeder: Ungari «peksmisest» ei tohiks kujuneda tava

«EL-i riigijuhtide ühispöördumised on tavapärased, aga 17 Euroopa Liidu riigi avaldus Ungari vastu, kuna Ungari otsustas kaitsta oma lapsi kohatu seksuaalpropaganda eest, oli sobimatu ja Euroopa Liidu ühtsust lõhkuv,» leidis Seeder.

Seederi sõnul oleks Kaja Kallasel võinud jätkuda rohkem meelekindlust ja õigem olnuks võtta Leedu presidendi Gitanas Nausedaga sarnane hoiak, kes osutas, et Ungarit ei tasu seadusemuudatuste eest ummisjalu hukka mõista.

«Kui ühes liikmesriigis (antud juhul Ungaris) viiakse sisse seadusemuudatused, mis karmistavad karistusi pedofiilia eest ja pornograafilise sisu näitamise eest siis ei tohiks see suuri eriarvamusi tekitada. Selliste kuritegude eest peavad karistused olema karmid. Kui otsitakse lahendusi ka seksuaalkasvatust ja -propagandat puudutavatele probleemidele siis on see liikmesriigi enda kaalutlusõigus ning teised riigid ei peaks sellesse sekkuma.»

Seeder märkis, et meie pole kohtumõistjad, kas ungarlaste seadusetekst on just parim, kuid laste kaitsmine seksuaalvaldkonda puudutava mitte-eakohase ajupesu eest on igal juhul õige. «Sellesuunalisi katseid tuleb toetada, mitte hukka mõista. Sallivust taga nõudvad jõud võiksid alustada iseendast, näidates üles sallivat suhtumist ungarlaste rahvaesinduse otsustesse.»

Seeder jätkas: «Üleeile teatas Saksamaa Liitvabariigi parlamendi esimees Wolfgang Schäuble, et Saksamaa peab hakkama Kesk- ja Ida-Euroopat rohkem austama ning lõpetama käitumise, nagu oleks riik mandril kõiketeadja. Schäuble tunnustas Ida-Euroopa rahvaste panust kommunismi kukutamise eest ja noomis karmilt Saksa poliitikuid, kes Ida-Euroopa rahvaid, sealhulgas ungarlasi kritiseerivad.»