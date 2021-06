Peaminister suundub Kagu-Eesti visiidile

Kallase sõnul on visiidi eesmärgiks kuulata kohaliku kogukonna mõtteid, analüüsida neid ning leida üheskoos parimad lahendused piirkonna elu- ja töökeskkonna atraktiivsemaks muutmiseks. «Ükski otsus ei too kaasa kiiret muutust, kuid Kagu-Eesti arengu edendamiseks peab riik piirkonnale varasemast rohkem tähelepanu pöörama,» lausus ta.

Peaminister alustab visiiti esmaspäeva hommikul, kohtudes Tõrvas metsatöösturitega. Järgneb Hummuli Agro ja Agronega külastus. Hummuli Agro on edukas piimandusettevõte ning on seadnud eesmärgiks saavutada 2035 aastaks oma tootmises süsinikneutraalsus - esimene selle valdkonna ettevõte Eestis, kes nii ambitsioonika eesmärgi on seadnud.