VIDEOD ⟩ Politsei päästis merelt SUP-laual naise ja lapse

Põhja prefektuuri Tallinna kordoni merepääste- ja patrulligrupi välijuhi Armin Puusti sõnul on viimased nädalad olnud töörohked. «Ilusad ilmad on merele toonud rohkelt inimesi, kellest kõik ei hinda ilmastikuolusid ja oma võimeid adekvaatselt ning võivad sattuda ohtu või tekitada suure ohu teiste mereliste jaoks,» ütles Puust.

«See juhtum lõppes õnneks ilma ohvriteta, kuid on hea näide sellest, kuidas juba poole lahe peal viibides on keeruline otsa ringi keerata. Mere äärde või merele minnes tuleb võimalikud ohud läbi mõelda – milline on ilm, temperatuur ja kellaaeg ning kas selliste tingimustega on üldse võimalik avamerele minna,» meenutas Puust.