Ringkonnakohus tühistas Keresele ja Rohtlale tehtud trahvi

Samas olid kaitsjad kohut teavitanud e-posti teel vähem kui tund enne istungi algust, et ei saa kohtuistungile ilmuda. Põhjusena nimetasid kaitsjad koroonaviiruse levikut ning seda, et Harju maakohtu istungisaalis ei ole võimalik järgida viiruse leviku takistamiseks ettenähtud nõudeid. Paul Keres teatas ühtlasi, et samal põhjusel ei ilmu kohtuistungile ka süüdistatav Ain Kaljurand.

Maakohus leidis, et kaitsjad jätsid kohtuistungile ilmumata mõjuva põhjuseta ega teavitanud kohut oma mitteilmumisest viivitamata. Kohus märkis, et kuigi kaitsjad ilmusid istungil osalemiseks loodud virtuaalruumi, keeldusid nad tunnistaja ülekuulamisest videosilla vahendusel, mistõttu ei saanud kohus istungile planeeritud ülekuulamist läbi viia ega istungiga jätkata. Sellest tulenevalt asus kohus seisukohale, et Keres ja Rohtla jätsid sisuliselt kohtuistungile ilmumata.

Kohus ei nõustunud kaitsjate väitega, et neil oli istungile tulemata jätmiseks mõjuv põhjus. Kohus märkis, et kohtusaalides on võimalik täita koroonaviiruse levimise vältimiseks kehtestatud nõudeid. Maakohus selgitas, et terviseameti esindaja on viibinud isiklikult Harju maakohtu saalis ning leidnud, et terviseohutuse tagamise meetmeid tuleb vaadata kogumis ning kogumis on terviseohutus kohtusaalis piisavalt tagatud.