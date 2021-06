Valgevene fotoajakirjanik: paljud endised kolleegid ei tööta enam ajakirjanduses

Nüüdseks ligemale kaks kuud Eestis elanud Begunova ütleb sissejuhatuseks, et erinevalt paljudest ta endistest kolleegidest, kes on sunnitud kodumaal ajakirjanikutööga lõpparve tegema, ei ole tema välismaale – Eestisse – kolimine otseselt seotud poliitilise olukorraga Valgevenes, vaid perekondlike asjaoludega.

Nimelt sai Marina abikaasa Sergei, kes on kibe käsi IT-alal, mullu põneva tööpakkumise ühest Eesti idufirmast. «Kuna mina olin sel hetkel, nagu öeldakse, sügavalt rase – käsil oli seitsmes raseduskuu –, saime aru, et mõistlik oleks kõigepealt kodumaal sünnitusega ühele poole saada ja alles seejärel võõrsile kolida. Eesti tööandja tuli meile ses osas vastu,» räägib Begunova. «Oktoobris sündis me perre poeg ja nädalapäevad hiljem suundus abikaasa Eestisse tööle. Mina aga jäin vastsündinu ja vanema tütrega Valgevenesse.»