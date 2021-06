Kersna: meil on põhjust tunda uhkust, et eesti keelt saab õppida üle maailma

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnas täna toimunud veebikonverentsil «Eesti keel ja kultuur maailmas VI», et Eestil kui väikeriigil on põhjust tunda uhkust, et eesti keelt saab õppida nii Euroopas, Ameerikas kui ka Aasias ning tänas eesti keele ja kultuuri lektoreid, õpetajaid ja estofiile nende panuse eest.