Selgus sügiseks ⟩ Õiguskantsleri töörühm hakkas analüüsima ABISe seadusemuudatust

Ülle Madise kommentaar seadusemuudatusele

See, et seadused on pahatihti kui tühi pildiraam, millesse tekib pilt kuskil mujal, on suur ja lai probleem. Riigikogus on 101 inimest selleks, et ideaalis 101 elukogemuse ja maailmavaate pinnalt arutataks läbi kõik inimeste õiguste ja kohustuste seisukohalt olulised küsimused. Riigikogu on aga lasknud end liialt sageli olulistest küsimustest välja taandada. Sellele viitas ka president. Kas see on põhiseaduserikkumine? Tulebki arutada. Sama tõsine on laiem filosoofiline probleem: meie andmeid, sh sõrmejälgi, näokujutisi, rahakasutust, suhtlusringkonda, liikumistrajektoori jpm kogutakse ja talletatakse palju laiemalt kui endale teadvustame. Seda teevad nii eraettevõtjad kui riik. Võimalusi enda kaitseks on väga vähe, kõik on ilmselt isegi kogenud, kas näiteks küpsistega nõustumata on võimalik veebis tegutseda või mitte. Arvutusvõimsuse ja andmete koondumine ühtedesse kätesse on äärmiselt tõsine probleem.

Olen nõus nende ajaloolastega ja filosoofidega, kes hoiatavad, et kõik, mis on olnud, võib jälle tulla; ja et inimeste eraelu ja vaba inimesena elamise võimaluste hoidmise huvides tuleks andmekogudes lausa kunstlikult säilitada ebaefektiivsus. Inimest ei tohi võtta kui peo peale, jätmata võimalust tagasi tõmbuda, mitte olla jälgitud. Väide, et korralikul inimesel pole midagi karta, ei peaks uinutama. Ei me ette tea, kes selle korralikkuse defineerib, ega sedagi, kes ja kas siiski kurja teha suudab. Ettevaatus on mõistlik. Samas tuleb uusi andmete kasutamise võimalusi targalt inimeste endi huvides ka kasutada. Kas ABISe loomisega astutakse õiguskantsleri hinnangul Põhiseaduse piiridest üle, saab öelda, kui vajalik info on koos ja läbi mõeldud.

Õiguskantsler Ülle Madise