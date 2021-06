NIMEKIRI ⟩ Justiitsministeerium avalikustas kohtumised lobistidega

«Oma huve esindavate organisatsioonide ja inimestega kohtumiste avalikustamine aitab kaasa riigiasutuste töö ja seadusloome läbipaistvuse suurendamisele, kuna avalikkus näeb, kes ja mis teemadel kõrgemate ametiisikutega kohtumas käib. Tunnustan neid asutusi, kes on juba tänaseks oma kohtumised avalikustanud,» ütles justiitsminister Maris Lauri (RE). Ta rõhutas, et lobitöö on demokraatia loomulik ja lahutamatu osa.