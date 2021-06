Maris Jesse ei kandideeri uuesti sotsiaalministeeriumi asekantsleriks

«Otsus oli raske praeguse olukorra tõttu, ma ei näe ennast asekantslerina järgmisel viiel aastal, samas ei jäta ma kolleege hätta,» ütles Jesse ja lisas, et keskenduks pigem nendele plaanidele, mida pole õnnestunud koroonapandeemia ajal ellu viia.

«Ma näen, et saan seda teha paremini mitte vastutades kogu valdkonna eest, vaid keskendudes kitsamatele lõikudele. Ja me vajame ka värsket verd sotsiaalministeeriumi juurde,» lausus Jesse ja lisas, et peab end rohkem tervisevaldkonna spetsialistiks kui üldadministraatoriks.