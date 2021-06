Euroopa Kosmoseagentuuri astronautide konkursil osales 57 eestlast

«Soovin tänada kõiki, kes on näinud vaeva astronaudi kohale kandideerimisega. Me hindame teie kannatlikkust, kuni meie meeskond teeb tööd õiglase ja põhjaliku valimisprotsessi läbiviimiseks,» rääkis Aschbacher.

Ta meenutas kõigile, et kellel on huvi kosmose vastu, siis astronaudiks olemine ei ole ainus võimalus, mida ESA pakub. «Järgnevatel aastatel otsime mitmeid kosmosevaldkonna spetsialiste ja ma julgustan teid tutvuma nende võimalustega ESA kodulehel,» ütles Aschbacher.

EASi Eesti kosmosebüroo juht Madis Võõras selgitas, et Eesti paistab silma selle poolest, et meil on suhtarvuna kõige suurem hulk naissoost kandidaate. «Kui keskmiselt oli naissoost kandideerijad ligi veerand, siis Eestist peaaegu 40 protsenti,» ütles Võõras.

Plaanis on valida kuus karjääriastronauti, kes võetakse ESAsse tööle ja 20 projektiastronauti, kes moodustavad reservi. Suurem astronautide vajadus on põhjendatud nii ESA kui NASA plaanidega uute mehitatud kosmosemissioonide käivitamiseks.

2021. aasta astronautide valimine on esimene kord, kui ESA on välja kuulutanud koha ka füüsilise puudega astronaudile. Edukas kandidaat hakkab tegema ESAga koostööd, et määrata kindlaks kohandused, mis on vajalikud selleks, et füüsilise puudega astronaut saaks olla tulevase kosmosemissiooni juures elukutseline meeskonnaliige. Tänavuse värbamisvooru kaudu esitas oma kandidatuuri füüsilise puudega astronaudi kohale üle 200 inimese.