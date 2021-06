Härma: tõenäoliselt kantakse maha kõik terviseameti külmlaos asunud vaktsiinid

«Vaktsiinid ei muutu temperatuuritõusu tõttu inimesele ohtlikuks, vaid nende oodatav mõju väheneb. Ühekordne temperatuurikõikumine omab üldjuhul väikest mõju, kuid antud juhul ei saa me kindlad olla, et kesklaos toimunud temperatuuri kõrvalekalle jääb ainsaks ja vaktsiiniga edaspidi midagi teenuseosutajate juures ei juhtu,» selgitas Härma.

Härma sõnul tuleb esmalt leida asendus aegkriitilisematele vaktsiinidele ehk tuberkuloosi, difteeria ja teetanuse ning rotaviiruse vaktsiinidele. «Tervisekassa on sõlmimas vaktsiinide tarnijatega kokkuleppeid kiirtarneteks – tuberkuloosi ja rotaviiruse vastased vaktsiinid on tootja laos olemas ja nad on kokkuleppe saavutamisel nõus need kohale toimetama juba järgmisel nädalal. Kolmas aegkriitiline vaktsiin on difteeria-teetanuse vaktsiin noorukitele ja täiskasvanutele, mille osas Tervisekassa edastas tootjale palve saada neilt esimesel võimalusel ühe-kahe kuu varu,» rääkis Härma.