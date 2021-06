Reinsalu: vaktsiinide raiskulaskmine on näide valitsuse käpardlikust käekirjast

Ent Reinsalu sõnutsi on pilt laiem. «Laost sadade tuhandete vaktsiinide raiskulaskmine on näide valitsuse käpardlikust käekirjast,» rääkis Reinsalu. Ta meenutas, et kui praegune valitsus ametisse astus, siis just vaktsineerimine pidi olema tähtsaim ülesanne. «Paraku on aga lati alt läbi joostud,» lisas ta.