Uuringud kinnitavad vaktsiinide tõhusust delta-tüve vastu

Kuigi praegu on vaktsiinide Delta tüve vastast efektiivsust vaadanud teadusuuringuid veel vähe, on neist esimesed siiski üsna ühemõtteliselt vaktsineerimist soosivad. Ühes briti teadlaste töös, mis on avaldatud veebivaramus medRxiv ja milles vaadati Pfizer-BioNTechi ja AstraZeneca vaktsiine, öeldakse otseselt, et pärast esimest doosi oli märgata küll efektiivsuse kukkumist, kuid pärast teist süsti suudeti tuvastada vaid «tagasihoidlikke erinevusi» Delta tüve ja Briti tüvena tuntud nn Alfa tüve vahel.