Eesti lühiuudised

Parmas: pisivargus ei tohiks olla kuritegu

Riigi peaprokuröri Andres Parmase hinnangul võiks mitmed praegused kuriteod, näiteks süstemaatilised pisivargused või korduva lubadeta sõitmise väärteoks ümber nimetada. «See, et riik on otsustanud, et me karistame neid inimesi nagu kurjategijaid, tähendab, et me tegeleme mitte probleemiga, vaid probleemi tagajärjega,» ütles Parmas. Ta rõhutas, et karistus ei võta alkohoolikult või narkomaanilt ära põhjust, mis teda vargile ajab. «Need inimesed on ühiskonnaliikmetena sisuliselt maha kantud,» oli peaprokurör kriitiline. «Me ei püüa isegi mitte nägu teha, et me tahaksime, et neist inimestest saaks ühiskonda panustajad.» ERR