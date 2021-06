Rene Arikas: märtsis lubatud graafikus me püsida ei suuda

​Mis 8. juulil toimuma hakkab?

8. juulil me läheme välja uurimislaevadega. Eesti poole pealt on meil kasutuses multifunktsionaalne jäämurdja EVA 316, mis hakkab tegutsema seal kui emalaev, pakkudes meeskonnale ja uurijatele, inseneridele majutust, toitlustust ja tegelema ka uuringutega. Teiselt poolt tuleb meil Rootsist Stockholmi ülikoolile kuuluv uurimislaev Elektra, mis viib läbi keerulisemad uuringud: sonariuuringud, põhjauuringud. Uuringute eesmärk on saada pilt ette, milline on merepõhi, milline on merepõhja reljeef ja merepõhja geoloogia ja kus paikneb täpselt vrakk. Jäädvustame täpselt vigastuste asukoha ja ulatuse. Nii palju kui võimalik, me seda materjali ka avalikustame.