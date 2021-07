Isamaa: vaktsineerimiskaose eest vastutab Tanel Kiik

Käesoleval nädalal päevavalgele tulnud juhtum ligi 100 000 vaktsiinidoosi ja muu ravimi hävinemisest on järjekordne näide sellest, et vaktsineerimisega on tõsised probleemid ning minister Tanel Kiik ei saa oma valdkonna juhtimisega hakkama. Selle asemel, et veeretada vastutust ametnike kaela, tuleb Kiigel võtta vastutus ning probleemidele lahendused leida, rõhutas Isamaa.

Eesti on seadnud eesmärgiks vaktsineerida suve lõpuks 70 protsenti täiskasvanud elanikest. Praeguseks on selge, et seda eesmärki täita ei suudeta. Eriti halb on olukord riskigruppi kuuluvate eakate inimeste vaktsineerimisega. Kui mai lõpuks oli vaktsineeritud ainult 58 protsenti üle 80-aastastest inimestest, siis juuni lõpuks on jõutud ainult 62 protsendini. Isamaa eestseisus rõhutab, et sellises olukorras mängib tervise- ja tööminister inimeste eludega ning kümnete tuhandete vaktsiinidooside raisku laskmine on üks kümnetest näidetest Eesti vaktsineerimiskaoses.