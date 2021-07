VIDEO ⟩ EKRE presidendikandidaat Henn Põlluaas: tuleb sulgeda tööle pandud immigratsioonipumbad

Rahvuslike huvide määratlemine tähendab vastuse andmist küsimusele, millised on tingimused, et tagada eesti rahva identiteet, hüvang, areng, demokraatia, vabadus ja turvalisus, ning põhiseaduse preambulis esitatud põhimõtete ja eesmärkide tagamine.

Nii sise- kui välispoliitikas tähendab see mitte ainult teiste riikide ja organisatsioonidega ühishuvide leidmist, vaid väärtuspõhiselt seatud sihte ning ressursside rakendamist, et luua tingimused ja ka rahvusvahelised suhted, mis vastaksid kõige paremini meie eesmärgile.

Üldsõnaline deklareerimine, et Eesti kaitsmine on antud “kindlatesse kätesse”, ei aita. Me peame järeleandmatult seisma ise enda eest. Peame olema sitked kui kadakas ja tugevad kui tamm.

Kui me jääme enda põhimõtetele, väärtustele ja aadetele truuks, siis jääme kestma ja saame hakkama. See on peamine majakas, mille suunas peame orienteeruma. Ka president. Eriti president!

Koroonakriisist

Suvi on täies hoos ja lisaks Eestile hakkab maailm tasapisi ka meie jaoks avanema. Me kõik rõõmustame, et koroonanäitajad on alla tulnud. Ma tänan südamest kõiki eesliinil vapralt ja väsimatult rabanud inimesi. Ilma teie panuseta ei oleks see võimalik.

Kuid Eesti on viie Euroopa Liidu riigi seas, mis ei saa sügiseks kätte üle-euroopalist hõlmatuse eesmärki – vaktsineerida 70 protsenti täiskasvanud elanikkonnast. Vähe sellest, kontrolli alla ei ole võetud piiri Venemaaga, kust meile uus, veelgi nakkavam deltatüvi sisse valgub. Kiirtestimist ei ole tänaseni ühelgi piiril kohustuslikuks tehtud.

Henn Põlluaas. FOTO: Sander Ilvest

Kas ootame käed rüpes, veelgi fataalsemat ja ühiskonda lukku panevat kolmandat lainet, et olla taas Euroopa hullemate näitajatega esireas? Ma ei taha kellelegi näpuga näidata, kuid tühjade lubaduste ja vabanduste aeg on otsas. Kaalul on rohkem kui meie majandus, töökohad ja heaolu, kaalul on meie inimeste elud.

Digivaldkonnast ja küberohtudest

Tänapäeva maailma on raske ette kujutada ilma interneti ja IT-oskusteta. Me oleme end selles valdkonnas parimateks pidanud, aga tegelikkuses on Eesti täiskasvanute digioskused Euroopa Liidu keskmiste seas. 2019. aastal puudusid digioskused kolmandikul Eesti täiskasvanutest. Võrdluseks, Madalmaades ja Soomes on digioskusteta täiskasvanuid 15%. Esiteks tähendab see seda, et madalama digioskuste tasemega täiskasvanutel on sagedamini probleeme töö leidmisega ning tööle asudes teenivad nad vähem kui kõrgema digioskuste tasemega inimesed. Teiseks takistab see ettevõtete tehnoloogilist arengut, digitaliseerimist ja seeläbi ka elatustaseme tõusu. Meil tuleb rohkem õppida.

Olime digiriigi loomise ja tiigrihüppega eeskujuks tervele maailmale. Täna oleme paljuski juba teistest maha jäämas. Et olemasolevaid süsteeme uuendada ja edasi arendada, tuleb neisse täiendavalt panustada ca 300 miljonit eurot.

See puudutab otseselt ka küberohtudega toimetuleku küsimust, mille tähtsus kasvab jätkuvalt. Elutähtsate valdkondade, näiteks, energeetika, veevarustuse, panganduse, meditsiinisektori jne vastu suunatud rünnakud, mida me oleme üle elanud, võivad kujutada katastroofilist mõju riigi toimimisele ja inimeste eludele.