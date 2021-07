Kersna: noorte vaktsineerimine on koolide avatuna hoidmiseks esmatähtis

«Meil on olemas vaktsiinid, mis on alatest 12. eluaastast noortele ekspertide hinnangul turvalised ja tervise kaitsmiseks tõhusad. Mida kõrgem on koolipere, sh ka koolinoorte vaktsineerituse osakaal, seda paremini on kaitstud nii meie haridussüsteem, kui ka Eesti elanike tervis,» selgitas Kersna.

Seetõttu on äärmiselt oluline, et noored seda võimalust maksimaalselt ka kasutaksid.

Seda, et nooremad inimesed peavad vaktsineerimist oluliseks, näitavad ka vaktsineerimisnumbrid: Harjumaal on vaktsiinikuuri alustanud juba 30,6 protsenti noortest vanuses 16–17 eluaastat, vanuses 18–29 – 37,8 protsenti. Tartumaal on need näitajad vastavalt 42,3 protsenti ja 47,1 protsenti.