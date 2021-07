Video ⟩ Helme: ma ei näe Soomerel ega Madisel mitte mingisugust laiemat poliitilist toetust

«Üks põhjus on kahtlemata see, et meil on oma kandidaat. Aga teine on see, et tema poliitiline taust on valge leht. Meil tegelikult ei ole võimalik hinnata, mismoodi ta hakkaks presidendiametis käituma. Ülle Madise puhul on see veidi paremini selge. Tal on mingisugune paberirida õiguskantsleri ajast ja sellest ajast, kui ta ise presidendi kantseleis töötas. Aga ma ei näe kummagil mitte mingisugust laiemat poliitilist toetust. Kui Henn ei peaks saama valitud, siis tõenäoliselt hakatakse otsima inimesi just sellisel viisil, et nad pole päris päevapoliitilised, aga pole poliitikas ka päris võõrad inimesed.»