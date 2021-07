Video ⟩ AstraZeneca tarnekuupäevi ei olnud enne riknemisjuhtumit veel kokku lepitud

Riknenud ravimite koguväärtus on kolm miljonit eurot ja juttu on Kiige sõnul 250 000 erinevast doosist. «Lisaks on seal veel ravimeid, mida ei ole lõplikult hinnatud ning mille puhul annavad ravimiamet ja ravimitootjad hinnangud, kas need on kasutatavad või mitte. Eeskätt tuleb tegeleda nende kiire asendamisega, millega on juba pikalt tööd tehtud. Esmased kaardistused on tehtud ning järgmisel nädalal esimesed tarned Eesti suunas liiguvad. Seni tegeleme riigisiseselt vajalike ravimite ning vaktsiinide ümberjaotamiseg raviasutuste vahel,» avaldas Kiik.