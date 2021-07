Karmid numbrid: tänavu on uppunud juba 22 inimest

Kõige rohkem inimelu nõudnud veeõnnetusi on tänavu olnud Läänemaal, kus on märja haua leidnud kuus inimest. Harjumaal on poole aastaga uppumisi olnud viis, Tartumaal neli, Hiiumaal ja Ida-Virumaal kaks, Raplamaal ning Võrumaal ja Valgamaal üks.