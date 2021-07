GALERII ⟩ Eva-Maria Liimets ja Jaapani välisminister istutasid koos Kadriorgu Jugapuu

Ministrid vestlesid kohtumisel Eesti ja Jaapani aastate jooksul üha tihenenud suhtetest ja viljakast koostööst, seda nii majanduse, küberjulgeoleku, energeetika kui ka kultuuri ja disaini vallas. Samuti käsitleti jutuajamises julgeolekuolukorda Euroopas ja Aasias ning päevakajalisi rahvusvaheliste suhete sündmusi.

«Mul on väga hea meel tervitada oma Jaapani ametikaaslast Tallinnas, sest Jaapan on Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas üks meie olulisimaid partnereid. Täna arutasime nii meie riikide majanduslikku läbikäimist kui ka digi- ja küberkoostööd, energeetikat, kliimaküsimusi ja teaduskontakte, mis kõik on viimaste aastate jooksul teinud suure sammu edasi,» ütles Liimets.

Välisminister tunnustas Jaapani olulist rolli reeglitel põhineva maailmakorra edendamisel rahvusvahelistes organisatsioonides, mis on ka Eesti eesmärk ja huvi. «Jaapan on meile väga tähtis strateegiline partner, kellega jagame ühiseid väärtusi ja kel on oluline roll suhete edendamisel Aasia regioonis,» ütles välisminister. «Meie riigid on teinud sisukat koostööd ka rahvusvahelistes organisatsioonides. Näiteks ÜROs oleme mõlemad toetanud teineteise algatusi rahvusvahelise julgeolekuga seotud küsimuste tõstatamisel.»

«Jaapani ja Eesti suhted on viimase kolmekümne aastaga tõusnud tõepoolest uuele tasemele ning meil on väga laialdased ühised huvid,» sõnas välisminister. «Näiteks on Eesti jaoks väga oluline vaba ja turvaline kaubatee Aasias, seepärast toetame Jaapani algatust Free and Open Indo-Pacific, mis on terve sealse piirkonna stabiilsuse ja majandusarengu seisukohast suure kaaluga,» ütles Liimets.