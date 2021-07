Külmaliit: külmasüsteemi häire peaks jõudma mitmesse kohta korraga

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik, terviseameti juhid ja Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) juht Kati Kusmin kinnitasid vaid, et kolmekordselt turvatud teavitussüsteemid oleksid kindlasti pidanud tehnikuid häirest informeerima, kuid millegipärast seda ei toimunud. Tanel Kiik kinnitas, et palus juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks riigisekretär Taimar Peterkopfil moodustada laiapõhjaline komisjon, et saada tervikpilt, mis täpselt juhtus, miks juhtus, miks ei antud tõesti vajalikke signaale ja teavitusi, mis oleks võimaldanud õigel ajal reageerida ja kahju ära hoida.

RKASi juht Kati Kusmin tunnistas Postimehele, et seadmete hoolduse eest vastutab RKAS. «Hoonega seotud seadmete hoolduse kohustus on hoone omanikul, kelleks on RKAS. Hooneautomaatika ja sellega seotud teavitused on hoone omaniku vastutusel. Selle korraldamiseks kasutame lisaks oma taristule ka koostööpartnereid (internetiteenuse pakkujaid, automaatika ala ettevõtteid),» selgitas ta kirja teel ja lisas, et hoonel on ka teine, terviseameti paigaldatud eraldiseisev autonoomne teavitussüsteem, mille kohta tuleb küsida terviseametilt.