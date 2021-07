Opositsiooni langemisega liikus EKRE parlamendiparteide seas paaria staatusesse. Lisaks on neil fraktsioonis 19 liiget, mis tähendab, et ainult oma jõuga ei saaks nad riigikogus Põlluaasa riigikogus presidendikandidaadiks seada: selleks on vaja 21 häält ehk igal juhul pisikest abi teistelt erakondadelt.