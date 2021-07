Sarnaselt Kaljulaidile ABISses mitut probleemi nägev õiguskantsler Ülle Madise lõi töörühma, mis peab selgitama, kuidas on tagatud, et igast andmevaatamisest jääb maha jälg ja kuidas seda jälge kuritarvituste vältimiseks kontrollitakse. Madise avaldas ERRile, et töögrupi analüüsiga loodetakse ühele poole saada sügiseks ning kui ilmneb vastuolu põhiseadusega, saadetakse see esmalt tagasi riigikogusse ja siis vajadusel riigikohtusse.