FOTOD ⟩ Maarjamäe memoriaali kaitsjad nõuavad riigi sekkumist

«Me soovime, et detailplaneering tunnistataks kehtetuks ja et see memoriaal, mille pärast meie, küüditatud, oleme kõik need kolmkümmend aastat nii palju vaeva näinud, oleks vaikuse ja lugupidamise koht,» selgitas Eenpalu. Ta rõhutas, et Maarjamäe memoriaalkompleks peaks olema paik, mida kõik saaksid ilma jalgpallurite ning nende fännide kisa ja kärata külastada ning avaldada represseeritutele austust.