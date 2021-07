Tallinna elanik Nikita Rutkevich (27) on ettevõtlik mees. Arvutit ja internetti keskmiselt paremini tundva inimesena avastas ta lihtsa võimaluse raha teenida. Vaja on algkapitali, krüptoraha ja teadmisi, kuidas leida tumeveebist uimastimüüjaid. Kuigi internet on petiseid täis, kehtivad tumeveebis omad reeglid, ja kui võtta ühendust õige müüjaga, on uimasti kättesaamine juba kõigest tehnika küsimus.

Politsei sai eelmise aasta sügisel Europoli kolleegidelt vihje, et tumeveebi kasutaja «bloodfilament» on tellinud Euroopast suures koguses narkootilisi aineid Eestisse. Selle nime all tegutseva tumeveebi kasutaja krüptovaluuta rahakott kuulub Eesti kodanikule Nikita Rutkevichile ning rahakotti oli viimase poole aasta jooksul pidevalt sisse logitud Tallinnas asuvalt IP-aadressilt. Euroopa kolleegid teavitasid Eesti politseid, et «bloodfilament» on teinud tumeveebis narkotellimuse Tallinnas Lasnamäel elava Leedu kodaniku Edmas Ižganaitise (26) nimele.