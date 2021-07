Nädala reportaaž ⟩ Pikast unest ärkav keskturg peseb puhtaks oma kriimu näo

Tallinna keskturg on otsekui minevikumajakas, mis heidab valgust ajale, kust oleme tulnud; ajale, mis ehk ikka veel päris läbi ei ole. Ta on märk ning maamärk ka füüsiliselt: kaugele on näha keskturu südames asuvat võimast lihasaali, mis meenutab oma rohmakuses veidike tsitadelli. Otsekui täkitud kilbina mõjuvad lihasaali tumepruunid kiviseinad ning sõõrmeisse lööks justkui külmalt soolakas hõng: kas mälestus aastakümnete jooksul siin müüdud loomade verest, mis läbi paljude pragude küllap hoolega niisutanud kaubandustempli vundamenti? Kuid turu päevad senisel kujul on loetud, tema varemeile on määratud tõusma sootuks uus ja moodne kompleks. «Keegi ei tea,» kehitab õlgu üks müüjanna, kui pärida renoveerimise algusaega. «Räägitakse, et äkki sügisel...»