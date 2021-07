FOTOD ⟩ Vikervelo korraldaja: mingil määral tunnen kaasa nendele, kelle sees nii palju viha on

Ürituse korraldustiimi juht Anette Mäletjärv sõnas Postimehele, et pride-rattatuur korraldati selleks, et pärast karantiini oleks kogukonnal võimalik kokku tulla. «Tahame näidata LGBT+ kogukonnale, et nad ei ole üksi. Ühtlasi oleme siin ka selleks, et näidata nendele, kes ei saanud tulla või on näiteks veel «kapis», et Eestis on veel LGBT+ inimesi ja inimesi, kes toetavad meie õigusi,» selgitas Mäletjärv.

Korraldaja lisas, et selle aasta põhisõnum on see, et samast soost paarid soovivad jätkuvalt, et riik LGBT+ kogukonda ning nende kooselusid tunnistaks. «Soovime abieluvõrdsust. 16 Euroopa riigis on abieluvõrdsus saavutatud ja Eesti, mis kuvab end progressiivse digiriigina, võiks ka lõpuks saavutada selle, et inimesed saavad abielluda - täiskasvanud omavahel - isegi siis, kui nad on samast soost.»