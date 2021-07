FOTOD ⟩ Lähis-Põhjala kliimaorganisatsioonid: taastuvenergia toetamisel on varjukülg

Ainuüksi 2017. aastal maksid 15 liikmesriigi kodanikud üle 6,5 miljardi euro toetusi puidu põletamiseks energia saamise eesmärgil. Kogu euroliidu peale oli summa mõistagi suurem. Need väärtuslikud avalikud vahendid tuleb suunata mitte ainult reaalselt madala emissioonitasemega tehnoloogiatesse, vaid ka energiasäästu ja energiatõhususe edendamiseks, leiavad Balti, Soome ja Rootsi keskkonnaühendused.

Sõltuvus metsa biomassist kui kütteallikast töötab vastu kliima-, elurikkuse ja saastevabaduse eesmärkidele. Nimelt on ELi metsade ökosüsteemid on juba niigi väga kehvas seisus – metsaelupaigad seisavad silmitsi jätkuva hävinguga ja nii kaovad isegi elujõuliste liikide populatsioonid. Metsast saadava biomassi põletamise stimuleerimisest tuleb lihtsalt loobuda, kuna see halvendab keskkonna seisundit.