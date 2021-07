GALERII ⟩ Tallinnas algas suurejooneline võimlemispidu

Iga viie aasta järel toimuv traditsiooniline võimlemispidu ühendab harrastusvõimlemise kaudu nii algajad kui ka edasijõudnud. Täna õhtul astuvad tuhandete pealtvaatajate ette eliitvõimlejad, akrobaadid, rahvatantsijad, koolide ja lasteaedade rühmad, Kaitseliidu noored ja isegi lapsevanemad beebidega.

Võimlemispeo pealavastaja Kai Esna lausus, et võimlemispidu on kingitus Eesti Spordiseltsi Kalev 120. aasta sünnipäevale ja kõikidele võimlejatele, kes tunnevad rõõmu liikumisest. «Peol esinejad on järjekindlalt harjutanud oma kavasid ja seda ka keerulises olukorras kevadel, kui tunnid toimusid näiteks veebi vahendusel või välitingimustes lausa miinuskraadidega. See ootusärevus ja positiivne emotsioon peegeldub ka võimlejate kavadest,» sõnas ta.

Esna sõnul toidavad ja arendavad võimlemispeoks loodud massvõimlemiskavad igapäevaselt koolide võimlemistunde, ringitunde ning spordiklubide treeninguid. «Harrastusvõimlemise mõte on tekitada võimlejates heaolutunne, aidata luua sotsiaalseid sidemeid ning toetada kehalist võimekust ja vastupanu,» selgitas ta.

Võimlemispidu korraldab Eesti Spordiselts Kalev. «Koos korraldajate ja rühmajuhtidega lööb võimlemispeo toimumises kaasa ligi 3000 inimest. Kahtlemata on see olnud suur väljakutse, kuid mitte ületamatu. On väga hea meel tõdeda, et nii paljudele inimestele on võimlemispidude traditsioon läinud südamesse ja selle toimumise nimel ollakse valmis pingutama,» ütles võimlemispeo peakorraldaja Lembe Laas.

Ürituse korraldamisel on korraldusmeeskond olnud pidevas suhtluses terviseametiga ning järgib ameti soovitusi ja tingimusi, et hoida suurüritusel osalejate kui ka külastajate tervist. Covid-olukorrast tulenevalt on peo külastajatel vaja esitada väravast sisenemisel täisvaktsineerimise tõend või registreerida eelnevalt ennast kohapealsele kiirtestile.