Presidendivalimistel on vaid kahel korral, 1992. ja 2011. aastal õnnestunud vältida valimiskogu. Juba praegu on levinud veendumus, et sellest pole pääsu seegi kord.

Kuigi valimisteni on veel aega, tegi Postimees esialgse mudeli, kuidas jõuvahekorrad võiksid valimiskogus välja paista. Valimiskogus esindatud olevatest kohalikest omavalitsustest enamik saab presidenti valima saata vaid ühe valijamehe. Üldine traditsioon on, et selleks on volikogu esimees ja seda Postimehe päringu peale mitmed KOVid ka kinnitasid. Paljudel KOVidel on oma rahvaarvu tõttu kaks valijameest, Tartul aga neli ja Tallinnal koguni kümme.