Esmaspäevast algavad Tiskre tee 676 000 eurot maksvad remonttööd

Lisaks teedeehituslikele töödele korrastatakse tänava all paiknevaid tehnovõrke, rajatakse drenaaž ning paigaldatakse LED tänavavalgustid. Jalg- ja jalgrattatee äärde on kavandatud neli istumisala, mis on varustatud pingi ning jäätmete liigiti sorteerimiseks mõeldud prügikasti ja koerte väljaheidete jaoks mõeldud prügikastiga.